«Эвертон» из-за автогола на выезде уступил «Саутгемптону»

Футбол 19 января 2019 20:04 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура английской премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.

Счет в матче на 50-й минуте открыл защитник хозяев поля Джеймс Уорд-Праус (50-я минута), на 64-й минуте защитник гостей Лука Динь неудачно подставился под мячи и переправил его в свои ворота, его одноклубник Гилфи Тор Сигурдссон на 91-й минуте установил окончательный счет в игре, забив с передачи Курта Зума.

«Саутгемптон» с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «святые» 30 января примут «Кристал Пэлас», а «ириски» днем ранее на выезде сыграют с «Хаддерсфилдом».