Александр Ерохин: Из-за повреждения решил более плавно войти в тренировочный режим - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 20:34Источник: ФК «Зенит»

Александр Ерохин: Из-за повреждения решил более плавно войти в тренировочный режим

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – о том, как проходит сбор команды в Катаре.

– Расскажите, как проходят сборы.
– В декабрьском матче с «Рубином» получил небольшое повреждение, поэтому вместе с медицинским штабом решили более плавно войти в тренировочный режим. Некоторые тренировки провожу с ограничениями. Надеюсь, в ближайшее время присоединюсь к общей группе, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

– Как вам условия для подготовки? Все прекрасно?
– По-моему, да. Отличные поля, что самое главное на сборах. Все остальное второстепенно. Тем не менее, бытовые условия на приличном уровне, никаких проблем нет. Тренируемся, восстанавливаемся, готовимся.

– С каким настроением ехали на сборы?
– С отличным! Хорошо отдохнул, успел соскучиться по партнерам, тренировкам вместе с командой. К концу отпуска хочется поскорее начать работать, готовиться к матчам. Тем более времени не так много. Первые дни – тяжелые, нужно втягиваться, много беговой работы. Тем не менее, тружусь на хорошей волне и с позитивом.

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#ерохин александр
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