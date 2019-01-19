Юрген Клопп: «Кристал Пэлас» традиционно хорошо играет против «Ливерпуля»

Футбол 19 января 2019 20:47 Источник: BBC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:3).

- Это огромное облегчение. Мы знали, что по разным причинам эта игра будет сложной. «Кристал Пэлас» традиционно хорошо играет против «Ливерпуля».

Мы пытались контролировать игру, но были не достаточно терпеливы. Они не выходили со своей половины, поэтому нам приходилось играть на ограниченном пространстве. Соперник действительно был хорош на контратаках и заработал свои моменты.

Нам повезло, что счет стал 3:2, хотя «Кристал Пэлас» продолжал представлять угрозу для нас, так что матч оставался интересным до самого конца.

Результат важен, теперь у нас 60 очков, это безумие, очень важная цифра. Я действительно горжусь своей командой. Да произошло несколько вещей, которые нам не нужны. Нам не хватает игроков, но у нас есть несколько дней и нужно использовать это время для восстановления, - цитирует специалиста BBC.

Напомним, что после этой победы «Ливерпуль» набрал 60 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Юргена Клоппа на своем поле сыграет против «Лестера».