Уле-Гуннар Сульшер: Последний месяц был великолепен, мне кажется, что я вернулся домой

Футбол 19 января 2019 21:22 Источник: BBC

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

- Иногда матч превращается в тяжелую работу. Считаю, что временами мы показывали отличный футбол. В начале второго тайма мы могли закончить встречу, имея несколько хороших моментов. Но в исходе любой футбольной игры нельзя быть уверенным, пока она не завершится. В последние 20 минут у нас возникли неприятности.

Невозможно постоянно показывать фантастическую игру, но сегодня нам это иногда удавалось. Набрали важные три очка. Мы показали в игре с «Тоттенхэмом» и в сегодняшнем матче, что не сдаемся и у нас отличный командный дух.

Мы прошли сегодняшнее испытание, но не думаю, что мы провели игру так, как нам этого бы хотелось. Возможно, это станет новым испытанием для наших футболистов. Последний месяц был великолепен. Честно говоря, мне кажется, что я вернулся домой. Я чувствую себя как дома, и мне нравится это чувство, - приводит слова специалиста ВВС.

Напомним, что победа в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:1) стала для норвежского специалиста шестой кряду после назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее подобного результата на старте карьеры в премьер-лиге добивались только Карло Анчелотти («Челси», 2009) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2016).