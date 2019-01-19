Мохамед Салах: Сегодня мы хорошо сыграли и заслужили победу над «Кристал Пэлас»

Футбол 19 января 2019 21:29 Источник: BBC

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах подвел итог домашнего матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:3).

- Честно говоря, мы ожидали сложной игры, но «Кристал Пэлас» сыграл хорошо и действовал компактно перед своей штрафной площадью. В конце концов самое главное - это результат. Жаль, что мы пропустили три мяча, но это нужно просто принять и жить с этим.

Мы должны оставаться сильными с ментальной точки зрения. Сейчас трудное время для нас. Сегодня мы сыграли хорошо и заслужили победу, - приводит слова Салаха BBC.

Напомним, что после этой победы «Ливерпуль» набрал 60 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Юргена Клоппа на своем поле сыграет против «Лестера».