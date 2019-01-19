Головин и Фабрегас – в старте «Монако» на матч лиги 1 со «Страсбуром»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграет со «Страсбуром».
Стали известны стартовые составы команд:
«Монако» – Бенальо, Хенрихс, Б. Бадьяшиль, Налдо, Глик, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Лопеш, Головин, Фалькао.
Vestiaire ✅— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 19 января 2019 г.
-----#ASMRCSA H-2⃣ pic.twitter.com/Lcd4w9Byi4
«Страсбург» – Зельс, Лала, Мартинес, Митрович, Коне, Каси, Мартен, Фофана, Томассон, Сиссоко, Ажорк
Напомним, матч состоится сегодня, 19 января на поле стадиона «Луи II» и начнется в 22:00 по московскому времени.