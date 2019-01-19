«Арсенал» – «Челси»: Бельерин покинул поле на носилках (видео) - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 22:08Источник: «Советский спорт»

«Арсенал» – «Челси»: Бельерин покинул поле на носилках (видео)

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» покинул поле на носилках.

Эпизод произошел на 70-й минуте встречи. Испанец неудачно поставил ногу в борьбе за мяч.

23-летний защитник попросил помощи врачей и смог покинуть поле только на носилках. Вместо него вышел полузащитник Мохамед Эль-Ненни.

Напомним, Бельерин в текущем сезоне в составе «Арсенала» принял участие в 18 играх и забил четыре мяча.

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