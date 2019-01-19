Александр Ляказетт: Мы сделали то, о чем нас просил тренер

Футбол 19 января 2019 23:05 Источник: BBC

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт – о победе над «Челси» (2:0) в матче 23-го тура английской премьер-лиги.

«Мы сделали то, о чем нас просил тренер. Мы работали и боролись всю игру. Было нелегко. Я забил, помог команде победить и теперь счастлив.

«Сейчас у нас отставание от «Челси» в три очка. Несмотря на победу, мы все еще в гонке с ними и будем сражаться до конца», – приводит слова Ляказетта BBC.

«Челси» прервал беспроигрышную серию в АПЛ из четырех побед и с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе 44 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».