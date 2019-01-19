Маурицио Сарри: Я очень зол, не люблю проигрывать таким образом

Футбол 19 января 2019 23:23 Источник: BBC

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри – о поражении от «Арсенала» (0:2) в матче 23-го тура английской премьер-лиги.

«Я действительно очень зол на ту игру, которую мы сегодня показали. Вы можете время от времени сталкиваться с трудностями, но нужно на них реагировать лучше, чем то, как сделали сегодня мы. Я не против поражений, но не люблю это делать таким образом», – приводит слова Сарри BBC.

«Челси» прервал беспроигрышную серию в АПЛ из четырех побед и с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе 44 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».