Унаи Эмери: Нам нужно найти правильный баланс в играх на выезде и дома

Футбол 19 января 2019 23:40 Источник: BBC

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери – о победе над «Челси» (2:0) в матче 23-го тура английской премьер-лиги.

«Мы хотели выиграть для наших болельщиков. Отставали от «Челси» перед игрой на шесть очков. Эта победа помогла сократить отставание и помогла нам сохранить оптимизм в гонке АПЛ.

Нам нужно найти правильный баланс в играх на выезде и дома. Разница между матчем прошлого тура с «Вест Хэмом» (0:1) и сегодняшним очень большая, поэтому мы должны найти этот баланс», - приводит слова Эмери BBC.

«Челси» прервал беспроигрышную серию в АПЛ из четырех побед и с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе 44 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».