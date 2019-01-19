«Монако» дома крупно проиграл «Страсбуру», Головин провел на поле 66 минут

Футбол 19 января 2019 23:55 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:5.

У победителей встречи дубль оформил Людвик Ажорк (12-я, 68-я минуты) и по разу отличились Адриен Томассон (17), Ибраима Сиссоко (63) и Юссуф Фофана (90+4), а у хозяев поля мяч забил Радамель Фалькао (22).

Стоит отметить, что на седьмой минуте подопечные Тьерри Анри остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил новичок клуба Налдо. А на 69-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Стефан Митрович.

Российской полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 66-й минуте, вместо него на поле появился Мусса Силла.

«Монако» довел безвыигрышную серию в чемпионате Франции до четырех игр, потерпел 12-е поражение в сезоне и с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а прошлогодний дебютант лиги 1 поднялся на пятую строчку, имея в активе 32 очка.

В следующем туре монегаски 26 января на выезде сыграют с «Дижоном», а «Страсбур» в тот же день примет «Бордо».