«Валенсия» с Черышевым одержала волевую победу над «Сельтой»

Футбол 20 января 2019 00:41 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Сельту» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Ферран Торрес (71-я минута) и Родриго (84), а у хозяев поля единственный мяч забил Нестор Араухо (40).

Российский полузащитник гостевой команды Денис Черышев вышел в старте и был заменен на 61-й минуте, вместо него на поле появился Кевин Гамейро.

«Валенсия» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 17-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре «летучие мыши» 26 января примут «Вильярреал», а «кельты» на следующий день на выезде сыграют с «Вальядолидом».