Александр Ерохин: С первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв

Футбол 20 января 2019 01:06 Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – о первой части сезона.

– Первая часть сезона вышла для вас довольно результативной. Чем это объясните? Сменой позиции?

– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

– К концу года «Зенит» немного растерял преимущество. Нашли причину?

– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона. Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.

– Понятно, что во второй половине сезона придется очень тяжело. Можете как-то воодушевить болельщиков?

– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.