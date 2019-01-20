Александр Ерохин: С первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 01:06Источник: ФК «Зенит»

Александр Ерохин: С первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – о первой части сезона.

– Первая часть сезона вышла для вас довольно результативной. Чем это объясните? Сменой позиции?
– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

– К концу года «Зенит» немного растерял преимущество. Нашли причину?
– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона. Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.

– Понятно, что во второй половине сезона придется очень тяжело. Можете как-то воодушевить болельщиков?
– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.

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