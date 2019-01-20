Сульшер повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти в АПЛ - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 06:54Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Сульшер повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в 23-м туре английской премьер-лиги обыграл дома «Брайтон» со счетом 2:1.

Для «МЮ» эта победа стала шестой подряд для главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, который возглавил клуб в середине декабря.

Норвежский специалист повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти в АПЛ. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сульшер стал третьим тренером в эпоху АПЛ, кому удалось одержать шесть побед в первых шести матчах во главе команды лиги. Ранее такое удавалось только Гвардиоле в «Манчестер Сити» и Анчелотти в «Челси».

После этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «красные дьяволы» дома примут «Бернли».

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