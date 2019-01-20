Мбаппе не исключил вариант перехода в «Реал»

Футбол 20 января 2019 08:46 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

На счету 20-летнего француза 17 голов в 14 матчах за «ПСЖ» в лиге 1.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал возможный переход в мадридский «Реал».

«Я очень доволен тем, как складываются мои дела в «ПСЖ» на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чем-либо ином.

Манит ли меня возможность перейти в «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что тебя ждет», - цитирует Мбаппе AS.

Напомним, лучший молодой игрок чемпионата мира-2018 в России перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили трансфер форварда за 135 млн евро.