Златан Ибрагимович: После увольнения Моуринью Погба стал более счастливым и свободным

Футбол 20 января 2019 09:54 Источник: ESPN Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оценил игру «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба после увольнения главного тренера Жозе Моуринью.

«Есть такие игроки, которым необходимо чувствовать свободу. Они не должны чувствовать себя скованно при установках тренера. Очевидно, что у него есть своя тактика, но некоторые игроки выходят за пределы рамок, и я считаю, Поль Погба один из них. Поль не чувствовал уверенности от тренера, а тренер просто не верил в Погба. Трудно играть, когда собственный тренер в тебя не верит. Именно это и случилось с Моуринью. Он не давал необходимой энергии и мотивации игроку. Что ж, такие вещи случаются, и не всем удается ладить между собой. Но теперь Жозе ушел, и Поль чувствует себя куда более свободным.

Сейчас мы можем наблюдать за более счастливым Погба, за более свободным, который буквально может делать то, что он захочет на поле. И, как результат, мы видим, как изменился сам клуб. Все происходит так, будто бы в нем появилась новая энергия, свежая кровь. Он играет в тот футбол, который знает и любит. Мы знаем, кто Погба на самом деле, и уже сейчас можем наблюдать за его игрой», - приводит слова Ибрагимовича ESPN.

В текущем сезоне 25-летний француз провел за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал восемь результативных передач.