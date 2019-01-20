Магомед Адиев: «Анжи» несет потери и может не досчитаться еще нескольких футболистов - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 11:16Источник: ФК «Анжи»Автор: Сметанникова Дарья

Магомед Адиев: «Анжи» несет потери и может не досчитаться еще нескольких футболистов

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«Нашей основной задачей на первом сборе было понять, в каком составе нам предстоит готовиться ко второй части сезона. Сбор носит втягивающий характер и работа на нем направлена на восстановление физических кондиций игроков, функциональную подготовку. Начиная со второй недели мы планируем приступить к работе над технико-тактическими действиями на поле, больше работать с мячами. К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях мы будем работать на втором сборе поэтому в Кисловодске находится большое количество молодежи. Мы подтягиваем ребят из «дубля» и готовим их к тем нагрузкам, которые предстоит им получить в дальнейшем.

Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несем потери и можем не досчитаться еще нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую», - цитирует Адиева пресс-служба клуба.

21 января «Анжи» проведет первый товарищеский матч в этом году против молодежной команды «Ахмата».

#фк анжи#адиев магомед#рпл#Футбол-Россия
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