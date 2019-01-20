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Футбол20 января 2019 11:30Источник: MarcaАвтор: Спирин Дмитрий

Модрич планирует остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после домашнего матча 20-го тура испанской примеры с «Севильей» (2:0) дал понять, что хотел бы продлить контракт с клубом.

- Контракт с «Реалом» рассчитан еще на полтора года. Я спокоен, поскольку это достаточно долгий срок. Хочу остаться в клубе на большее время. Сейчас я всем доволен так же, как и в первый день, - цитирует Модрича Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 20 встречах. За королевский клуб последний обладатель "Золотого мяча" играет с 2012 года.

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