«Ростов»: Считаем недопустимым перенос матча с «Краснодаром» в Кубке России

Футбол 20 января 2019 13:22 Источник: ФК «Ростов» Автор: Сметанникова Дарья

«Ростов» отреагировал на возможный перенос матча ¼ финала Кубка России с «Краснодаром».

«Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на более поздний срок. Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи – 24 февраля. Однако, после обращения «Краснодара», была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.

Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды», - говорится в сообщении «Ростова».