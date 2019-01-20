Артем Ребров: Я не собираюсь заканчивать, скоро буду - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 16:15Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Артем Ребров: Я не собираюсь заканчивать, скоро буду

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

«Да не собираюсь заканчивать. »Спартак», скоро буду», – написал Ребров в своем инстаграме.

Ранее руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у Реброва возникли проблемы со здоровьем и что игрок может пропустить тренировочный сбор в Дубае.

Артем Ребров играет за столичный клуб с 2011 года.

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Да не собираюсь заканчивать ⚽️ 🧤 @fcsm_official скоро буду ♥️♥️♥️ #ребров32 #никогданесдаваться

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

#ребров артем#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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