Артем Ребров: Я не собираюсь заканчивать, скоро буду

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров заявил, что не собирается заканчивать карьеру.
«Да не собираюсь заканчивать. »Спартак», скоро буду», – написал Ребров в своем инстаграме.
Ранее руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у Реброва возникли проблемы со здоровьем и что игрок может пропустить тренировочный сбор в Дубае.
Артем Ребров играет за столичный клуб с 2011 года.
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Да не собираюсь заканчивать ⚽️ 🧤 @fcsm_official скоро буду ♥️♥️♥️ #ребров32 #никогданесдаваться
Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)