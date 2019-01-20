Артем Ребров: Я не собираюсь заканчивать, скоро буду

Футбол 20 января 2019 16:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

«Да не собираюсь заканчивать. »Спартак», скоро буду», – написал Ребров в своем инстаграме.

Ранее руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у Реброва возникли проблемы со здоровьем и что игрок может пропустить тренировочный сбор в Дубае.

Артем Ребров играет за столичный клуб с 2011 года.