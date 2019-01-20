Валерий Газзаев: Россия никогда не смешивала политику со спортом

Футбол 20 января 2019 16:34 Источник: «Национальная служба новостей» Автор: Спирин Дмитрий

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев Валерий Газзаев высказался о возможном переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

- Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.

Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для «Зенита» – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.

Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за «Зенит», стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира, – цитирует Газзаева "Национальная служба новостей".

Защитник сборной Украины Ракицкий играет за основную команду "Шахтера" с 2009 года.