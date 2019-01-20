Китай одержал волевую победу над Таиландом и вышел в ¼ финала Кубка Азии

Футбол 20 января 2019 19:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Победный гол с пенальти забил Гао Линь.

Сборная Китая нанесла поражение Таиланду (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Азии на стадионе «Хазза бин Зайед» в Аль-Айне.

На 31-й минуте Таиланд вышел вперед после гола Супачая Джайдеда. Китайцы забили оба мяча во втором тайме с интервалом в четыре минуты: Сяо Чжи сравнял счет, а Гао Линь принес команде победу, реализовав пенальти.

Напомним, по ходу Кубка Азии в сборной Таиланда сменился тренер. Национальная федерация отправила в отставку серба Милована Райеваца после поражения в стартовом матче от Индии (1:4).

В ¼ финала 24 января Китай сыграет с победителем матча Иран – Оман, который пройдет также сегодня.

Аль-Айн (ОАЭ)

Кубок Азии

Плей-офф

1/8 финала

Таиланд – Китай – 1:2 (1:0)

Голы: Джайдед, 31 – Сяо Чжи, 67. Гао Линь, 71, с пенальти.