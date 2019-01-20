«Вильярреал» и «Атлетик» сыграли вничью в 20-м туре примеры

Футбол 20 января 2019 20:07 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» – 1:1.

Счет в матче открыл защитник хозяев поля Коста Хауме, забивший в свои ворота на 18-й минуте. Его партнер по команде Карл Токо Экамби восстановил равенство в счете на 71-й минуте.

«Атлетик» продлил беспроигрышную серию в примере до шести игр и с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Вильярреал» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре баски 27 января примут «Бетис», а «желтая субмарина» днем ранее на выезде сыграет с «Валенсией».