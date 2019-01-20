Родриго Бекао: Никогда не приходилось столько пахать в день рождения, но мне это нравится - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 20:38Источник: ПФК ЦСКА

Родриго Бекао: Никогда не приходилось столько пахать в день рождения, но мне это нравится

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о том, как отпраздновал свой день рождения на сборе в Кампоаморе.

– Этот день рождения я праздную вместе с командой, в тяжелых трудах, в работе плечом к плечу с партнерами. Мне еще никогда не приходилось столько пахать в свой личный праздник, но мне это даже нравится.

Шутки про возраст? Конечно же они были (улыбается). Я не против: таким образом тренеры и одноклубники демонстрируют любовь ко мне, пытаются развеселить меня и всех вокруг.

В свою очередь обещаю делать все, чтобы своей работой отплатить за эту любовь, соответствовать их ожиданиям, – приводит слова Бекао официальный сайт ЦСКА.

Напомним, защитник армейцев отпраздновал свой 23-й день рождения. Бекао перешел в ЦСКА летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах и не отметился результативными действиями.

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