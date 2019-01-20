Голкипер «Спартака» Ребров успешно перенес операцию (фото) - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 20:49Источник: ФК «Спартак»

Голкипер «Спартака» Ребров успешно перенес операцию (фото)

Голкипер «Спартака» Артем Ребров успешно перенес операцию на правом плечевом суставе, сообщает пресс-служба красно-белых.

Операцию выполнил профессор Алессандро Кастанья – один из ведущих спортивных ортопедов Европы, который специализируется именно на повреждениях плечевых суставов. Сроки реабилитации вратаря станут известны позднее.

«Спартак» и партнеры по команде желают Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй!», – говорится на официальном сайте московской команды.

Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул сбор столичного клуба в ОАЭ. Российский голкипер в текущем сезоне провел шесть матчей, пропустил шесть мячей и дважды отстоял на ноль.

#ребров артем#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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