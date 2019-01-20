Голкипер «Спартака» Ребров успешно перенес операцию (фото)

Футбол 20 января 2019 20:49 Источник: ФК «Спартак»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров успешно перенес операцию на правом плечевом суставе, сообщает пресс-служба красно-белых.

Операцию выполнил профессор Алессандро Кастанья – один из ведущих спортивных ортопедов Европы, который специализируется именно на повреждениях плечевых суставов. Сроки реабилитации вратаря станут известны позднее.

🚑 Сегодня голкипер #Спартак’а Артём Ребров успешно перенес операцию на правом плечевом суставе.



Сроки реабилитации нашего вратаря станут известны позднее.@fcsm_official и партнеры по команде желают Артёму скорейшего выздоровления и возвращения в строй! 🔴⚪️💪🏻 pic.twitter.com/hTYP89KBW3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 января 2019 г.

«Спартак» и партнеры по команде желают Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй!», – говорится на официальном сайте московской команды.

Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул сбор столичного клуба в ОАЭ. Российский голкипер в текущем сезоне провел шесть матчей, пропустил шесть мячей и дважды отстоял на ноль.