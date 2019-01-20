Квальярелла повторил рекорд 25-летней давности в серии А, забив в 10-й игре кряду (видео)

Футбол 20 января 2019 21:26 Источник: «Советский спорт»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил два мяча в ворота «Фиорентины» (3:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии и тем самым повторил рекорд серии А 25-летней давности.

35-летний форвард забил в десяти играх подряд в серии А. Последний, кому удалось показать аналогичную результативную серию в чемпионате Италии стал в 1994 году Габриэль Батистута.

Помимо этого, Квальярелла сравнялся с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в гонке бомбардиров – на счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.