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Футбол20 января 2019 21:56Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

«Факел» отказался от аренды форварда «Урала»

Юсупов не будет играть в Воронеже.

Форвард «Урала» Артем Юсупов не будет играть на правах аренды в «Факеле», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

21-летний нападающий мог провести весеннюю часть сезона в Воронеже, о чем у «Факела» была договоренность с «Уралом». Однако после контрольного матча с «Тамбовом» (0:3), который состоялся на поле соперника, тренерский штаб команды принял решение отказаться от варианта аренды Юсупова.

Теперь «Урал» может возобновить переговоры о переходе игрока с другими клубами. По информации источника, в форварде заинтересованы «Балтика» и «Тюмень». Причем в составе «Тюмени» Юсупов выступал в сезоне 2017/2018 и забил шесть голов в 29 матчах ФНЛ.

В нынешнем сезоне на счету Юсупова четыре матча (три – в премьер-лиге и один – в Кубке России) за «Урал», шесть матчей и три гола за «Урал-2» в ПФЛ и восемь матчей и четыре гола за дубль в молодежном первенстве.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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