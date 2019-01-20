«Леванте» прервал безвыигрышную серию, переиграв «Вальядолид»

Футбол 20 января 2019 22:28 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле в Валенсии обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Коке и Рохер Марти, забившие на 42-й и 95-й минутах соответственно.

«Леванте» прервал безвыигрышную серию из пяти игр и с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а «Вальядолид» расположился на 15-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре команда из Валенсии 26 января на выезде сыграет с «Севильей», а бело-фиолетовые на следующий день примут «Сельту».