«Наполи» переиграл «Лацио» в 20-м туре чемпионата Италии

Футбол 21 января 2019 00:29 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле переиграл «Лацио» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Хосе Кальехон (34-я минута) и Аркадиуш Милик (37), а у гостей единственный мяч забил Чиро Иммобиле (65).

Стоит отметить, что римляне доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на70-й минуте получил Франческо Ачерби.

«Наполи» одержал пятую победу в последних шести играх и с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Лацио» расположился на пятой строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 26 января на выезде сыграют с «Миланом», а команда Симоне Индзаги на следующий день примет «Ювентус».