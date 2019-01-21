Голы Месси и Суареса помогли «Барселоне» одержать седьмую победу кряду - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 00:42Источник: «Советский спорт»

Голы Месси и Суареса помогли «Барселоне» одержать седьмую победу кряду

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» на поле стадиона «Камп Ноу» обыграла «Леганес» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Усман Дембеле (32-я минута), Луис Суарес (71) и Лионель Месси (90+2), а у гостей единственный мяч забил Мартин Брэйтуэйт (57).

«Барселона», потерпевшая всего два поражения в текущем сезоне, одержала седьмую победу кряду в примере и с 46 очками лидирует в турнирной таблице, а «Леганес» расположился на 14-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре каталонцы 27 января на выезде сыграют с «Жироной», а подопечные Маурисио Пеллегрино днем ранее примут «Эйбар».

#испанская примера#фк барселона#фк леганес
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