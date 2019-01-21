«Лион» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» благодаря голу на 95-й минуте - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 01:13Источник: «Советский спорт»

«Лион» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» благодаря голу на 95-й минуте

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» – 2:1.

У победителей встречи голами отметились Набиль Фекир (64-я минута, пен.) и Мусса Дембеле (90+5), а у хозяев поля единственный мяч на 21-й минуте забил Ромен Амума.

«Лион» довел беспроигрышную серию до пяти игр и с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Сент-Этьен» расположился на четвертой строчке, имея в активе 36 очков.

В следующем туре «львы» 27 января на выезде сыграют с «Амьеном», а зеленые днем ранее встретятся с «Нантом».

#лига 1#фк лион#фк сент-этьен
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