«Лион» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» благодаря голу на 95-й минуте

Футбол 21 января 2019 01:13 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» – 2:1.

У победителей встречи голами отметились Набиль Фекир (64-я минута, пен.) и Мусса Дембеле (90+5), а у хозяев поля единственный мяч на 21-й минуте забил Ромен Амума.

«Лион» довел беспроигрышную серию до пяти игр и с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Сент-Этьен» расположился на четвертой строчке, имея в активе 36 очков.

В следующем туре «львы» 27 января на выезде сыграют с «Амьеном», а зеленые днем ранее встретятся с «Нантом».