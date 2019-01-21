В Испании сообщили, что «Челси» и «Атлетико» договорились об аренде Мораты

Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал".
Форвард "Челси" Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Испании, сообщает Cadena Cope.
По информации источника, следующим клубом игрока станет "Атлетико", в системе которого он числился в 2007 году.
Отмечается, что 26-летний испанец пополнит ряды столичного клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19. О его трансфере объявят в течение этой недели.
Ранее сообщалось, что "Челси" договорился с "Ювентусом" об аренде аргентинского форварда Гонсало Игуаина.