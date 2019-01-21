Унаи Эмери – об уходе Рэмзи: Клуб не в силах что-то сделать

Футбол 21 января 2019 10:33 Источник: The Mirror Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что валлиец подписал контракт с "Ювентусом" и переедет в Италию по окончании текущего сезона.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил информацию об уходе полузащитника Аарона Рэмзи.

"Наш разговор состоялся три месяца назад. Мы приняли окончательное решение. Клуб не в силах что-то сделать.

Я был доволен его игрой в последнее время. В дерби с "Челси" он показал свое желание, и помог нам добиться победы", – приводит слова Эмери The Mirror.

Рэмзи выступает за столичный клуб с 2011 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.