Унаи Эмери – об уходе Рэмзи: Клуб не в силах что-то сделать

Ранее сообщалось, что валлиец подписал контракт с "Ювентусом" и переедет в Италию по окончании текущего сезона.
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил информацию об уходе полузащитника Аарона Рэмзи.
"Наш разговор состоялся три месяца назад. Мы приняли окончательное решение. Клуб не в силах что-то сделать.
Я был доволен его игрой в последнее время. В дерби с "Челси" он показал свое желание, и помог нам добиться победы", – приводит слова Эмери The Mirror.
Рэмзи выступает за столичный клуб с 2011 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.