Унаи Эмери – об уходе Рэмзи: Клуб не в силах что-то сделать - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 10:33Источник: The MirrorАвтор: Гичунцев Артур

Унаи Эмери – об уходе Рэмзи: Клуб не в силах что-то сделать

Ранее сообщалось, что валлиец подписал контракт с "Ювентусом" и переедет в Италию по окончании текущего сезона.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил информацию об уходе полузащитника Аарона Рэмзи.

"Наш разговор состоялся три месяца назад. Мы приняли окончательное решение. Клуб не в силах что-то сделать.

Я был доволен его игрой в последнее время. В дерби с "Челси" он показал свое желание, и помог нам добиться победы", – приводит слова Эмери The Mirror.

Рэмзи выступает за столичный клуб с 2011 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

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