Арнор Сигурдссон: Тренировки изнурительные, но выдерживаю нагрузки без проблем

Футбол 21 января 2019 11:05 Источник: Bobsoccer Автор: Липкин Антон

ЦСКА готовится к возобновлению сезона на сборе в Испании.

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, как справляется с нагрузками на сборе команды в Кампоаморе.

«Лично я выдерживаю их без проблем, – сказал 19-летний исландец в интервью Bobsoccer. – Тренировки действительно можно назвать изнурительными, но с этим легче смириться, когда понимаешь, зачем все это делаешь. Мы много бегаем, идет очень интенсивная работа, но все это направлено на повышение нашей выносливости, чтобы мы были полностью готовы, когда возобновится чемпионат. Работа, безусловно, тяжелая, но я переношу ее нормально».

Напомним, Сигурдссон перешел в ЦСКА 31 августа прошлого года. Таким образом, нынешний сбор для него первый в составе клуба.

В первой части сезона полузащитник провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В понедельник ЦСКА сыграет с «Вентспилсом» в первом контрольном матче на зимних сборах.