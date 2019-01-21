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Футбол21 января 2019 11:43Источник: ClarinАвтор: Липкин Антон

Четыре футболиста погибли в Боливии в результате крушения автобуса

Еще шесть игроков получили травмы.

Четыре футболиста любительской команды из Боливии «Сиклес Клуб Лавалье» погибли в результате падения в обрыв автобуса, сообщает Clarin.

Дорожное происшествие произошло между городами Тариха и Потоси. Из-за отказа тормозов автобус упал в пропасть на расстояние 130 метров. В результате 13 человек погибли, еще 20, в том числе шесть игроков, с различными травмами доставлены в больницу.

«Мы собирались играть на турнире в Инкауаси, – рассказал один из футболистов «Сиклеса» Абель Роша. – Нас было десять человек, теперь осталось только шесть».

В числе пострадавших, которым сейчас оказывается помощь, и президент клуба Пабло Родригес.

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