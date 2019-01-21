«Милан» близок к приобретению полузащитника «Брюгге»

Футбол 21 января 2019 11:58 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

За 21-летнего игрока сборной Голландии «россонери» заплатят десять миллионов евро.

Полузащитник «Брюгге» Арно Данджума близок к подписанию контракта с «Миланом», сообщает Football Italia.

По информации La Gazzetta dello Sport и Sport Mediaset, спортивный директор «россонери» Леонаро находится на продвинутой стадии переговоров с бельгийцами.

Ожидается, что сумма трансфера составит десять миллионов евро. При этом Данджума присоединится к «Милану» летом, а до конца нынешнего сезона 21-летний голландец останется в «Брюгге». Во многом причина такого решения кроется в травме игрока, который не выходит на поле с октября.

Воспитанник ПСВ перешел в «Брюгге» из НЕКа летом прошлого года за 1,5 миллиона евро. В 15 матчах за команду он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Основная позиция Данджумы – левый атакующий полузащитник, хотя он также может сыграть на правом фланге или оттянутого форварда.

13 октября прошлого года Данджума дебютировал в сборной Голландии в матче Лиги наций с Германией (3:0), а через три дня забил единственный гол «оранжевых» в товарищеском матче с Бельгией (1:1).