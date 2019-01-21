«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Леха» Йевтичу - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 12:06Источник: MozzartsportАвтор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Леха» Йевтичу

Полузащитник польского «Леха» Дарко Йевтич попал в сферу интересов «Краснодара». Об этом сообщает mozzartsport.com.

По информации издания, переговоры между клубами о трансфере Йевтича должны завершиться в ближайшие дни. Отмечается, что недавно английский «Бирмингем» сделал «Леху» предложение о переходе 25-летнего швейцарца в размере 2,6 млн евро.

Ранее Йевтич выступал за швейцарский «Базель» и австрийский «Ваккер». За «Лех» полузащитник играет с 2014 года.

В текущем сезоне на счету Йевтича 17 матчей за «Лех», в которых он забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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