Сергей Юран: У Дзюбы мой девиз: уйти с поля нужно победителем, другой исход – разочарование

Футбол 21 января 2019 12:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

В нынешнем сезоне у форварда «Зенита» десять голов в 23 матчах.

Бывший форвард сборной России Сергей Юран высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Он здорово работает корпусом, а это большой и тяжелый труд, я вам скажу, – приводит слова Юрана официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Защитник не может под тебя подлезть и далеко не всегда видно, чем он это компенсирует. И на ахиллы наступит, и почки проверит, и по позвонку кулачком пройдется.

Кроме Дзюбы не вижу нападающих, которые могли бы эту работу качественно делать. И да – Дзюба тоже живет игрой. У него мой девиз: с поля нужно уйти победителем, любой другой исход – разочарование».

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил десять голов и сделал семь результативных передач.