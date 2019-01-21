Эмери заявил, что отказался от услуг Озила перед матчем против «Челси»

Ранее сообщалось, что немецкий футболист недоволен отношенеим нового наставника "пушкарей".
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о своем отношении к полузащитнику Месуту Озилу.
"Он был готов к дерби против "Челси", но мы решили не задействовать его. Я пообщался с Озилом, и дал понять, что команда рассчитывает на него.
У "Арсенала" впереди еще много матчей, где Озил может быть полезен", – приводит слова Эмери Goal.com.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.