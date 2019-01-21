Александр Мостовой: Говорят у Головина команда плохая. А он хороший, что ли? - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 13:26Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Мостовой: Говорят у Головина команда плохая. А он хороший, что ли?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный трансфер Леандро Паредеса из «Зенита», а также поделился мнением насчет игры Александра Головина в «Монако».

Ранее сообщалось, что Паредес может перейти в «Челси» или «ПСЖ» за 35-40 млн евро.

«Паредес - хороший игрок. Но за такие деньги... Я помню, лет пятнадцать назад купили за 30 миллионов Серхио Рамоса, одного из лучших защитников мира на тот момент. Это казалось сумасшествием. Сейчас Неймара купили за 220 миллионов. Ну и чего? Поэтому что говорить…

Если есть предложение — пожалуйста, переходите, играйте! Что об этом лишний раз говорить? Может-не может… У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли?», - цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Напомним, Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне 22-летний россиянин сделал две результативные передачи в 16 матчах за команду.

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