«Вест Хэм» готов предложить «Аталанте» 40 млн евро за Сапату - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 13:59Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

«Вест Хэм» готов предложить «Аталанте» 40 млн евро за Сапату

Итальянцы заявляют, что колумбиец не продается.

«Вест Хэм» планирует начать переговоры с «Аталантой» о трансфере форварда Дувана Сапаты, сообщает Football Italia.

По информации Tuttosport, «молотобойцы» считают 27-летнего колумбийца идеальным кандидатом на замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который собирается в Китай, и готовы заплатить за Сапату 40 миллионов евро. При этом в Италии уверены, что, несмотря на заманчивое предложение, «Аталанта» не будет продавать своего лучшего форварда.

Права на Сапату принадлежат «Сампдории», а в команде из Бергамо он выступает на правах двухлетней аренды, по итогам которой «нерадзурри» могут воспользоваться опцией о выкупе его трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Сапаты 17 голов в 27 матчах во всех турнирах. Он неизменно забивает в последних семи турах серии A, а накануне сделал покер в ворота «Фрозиноне» (5:0).

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