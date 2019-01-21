«Спартак» предостерег о деятельности мошенников, пытавшихся заработать на просмотре игроков - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 14:34Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» предостерег о деятельности мошенников, пытавшихся заработать на просмотре игроков

Мошенники от имени начальника «Спартака-2» приглашали игроков и тренеров на просмотр в команду и дублирующий состав.

«Спартак» — знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди.

За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника «Спартака-2», где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

ФК «Спартак-Москва» официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели.

Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях», - говорится в сообщении красно-белых.

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