«Спартак» предостерег о деятельности мошенников, пытавшихся заработать на просмотре игроков

Футбол 21 января 2019 14:34 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Мошенники от имени начальника «Спартака-2» приглашали игроков и тренеров на просмотр в команду и дублирующий состав.

«Спартак» — знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди.

За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника «Спартака-2», где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

ФК «Спартак-Москва» официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели.

Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях», - говорится в сообщении красно-белых.