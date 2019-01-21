Юрий Жирков: Полгода без футбола – самый сложный период в моей карьере

Футбол 21 января 2019 14:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о подготовке ко второй части сезона.

«Я думаю, что полгода без футбола – самый сложный период в моей карьере. Передохнуть не получалось, потому что все время надо было заниматься в тренажерном зале и как-то разрабатывать ногу. Это было очень тяжелое время, когда тебе надо бежать, а нога не слушается, все тянет и болит.

Я 4-5 месяцев ходил и хромал. Думал, что не смогу бегать, если честно. Я перед Новым годом работал где-то 2,5 недели в общей группе, но все, конечно, не делал. Только какие-то упражнения. Сейчас работаю в общей группе. С Сергеем Богдановичем поговорили. Он сказал, что в первой игре на турнире в Катаре, возможно, предоставит 10-15 минут», - цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Напомним, что с 21 по 29 декабря в Катаре пройдет турнир, в котором примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».