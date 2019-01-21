СМИ: Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время перейдет в «Барселону» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 15:40Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время перейдет в «Барселону»

«Барселона» в ближайшее время может подписать контракт с полузащитником итальянского «Сассуоло» Кевином-Принсом Боатенгом.

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлука Ди Марцио, «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего полузащитника с возможностью выкупить права на игрока.

В текущем сезоне Боатенг провел 15 матчей за «Сассуоло», в которых забил пять мячей. В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту».

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