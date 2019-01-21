Олег Кононов: Планирую, что мы увидим Глушакова в матче с «Ростовом» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 16:23Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Олег Кононов: Планирую, что мы увидим Глушакова в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил возможность Дениса Глушакова сыграть против «Ростова» в стартовом матче предсезонного турнира.

«Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планирую, что мы увидим его в игре против «Ростова».

Второй сбор идёт на увеличение нагрузок и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать», - цитирует Кононова Sport24.ru.

Матч «Спартак» - «Ростов» на предсезонном турнире состоится сегодня, 21 января, в 19:30 мск.

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