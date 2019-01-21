«Химки» арендовали полузащитника «Краснодара» Ланина

Футбол 21 января 2019 16:23 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Липкин Антон

Первую часть сезона он провел в аренде в «Крыльях Советов».

Полузащитник «Краснодара» Олег Ланин на правах аренды продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт «быков».

Соглашение между клубами рассчитано до конца нынешнего сезона, после чего «Химки» могут выкупить траснфер игрока.

Воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб один матч в сезоне 2013/2014. Он играл в аренде в «Балтике» (2015-2016), «Енисее» (2016-2017), а с лета 2017 года выступал за «Крылья Советов». В нынешнем сезоне на его счету девять матчей, в том числе восемь – в премьер-лиге.

Добавим, что после 24 туров ФНЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице.