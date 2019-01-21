Валерий Карпин: У Еременко нет шансов сыграть со «Спартаком» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 16:25Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Валерий Карпин: У Еременко нет шансов сыграть со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Роман Еременко не примет участия в матче со «Спартаком» на предсезонном турнире.

«Шансов сыграть у него нет. Он не готов. Может выйти и сыграть, но риск огромный. Возможно он сыграет 25 января», - цитирует Карпина Sport24.ru.

«Ростов» 18 января объявил о трансфере 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым заключил контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне Еременко сыграл 7 матчей за «Спартак» и не отметился голевыми действиями на поле.

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