Роберт Мак: Не могу сказать, что «Зенит» показывает лучший футбол в чемпионате России

Футбол 21 января 2019 16:32 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал итоги первой части сезона для команды.

«Зенит» после 17 туров российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка и опережая «Краснодар», идущим вторым, на один балл.

«До последнего в чемпионате все шло отлично, мы добились отрыва в семь очков от второго места. Было бы здорово, если бы мы его сохранили. Но в двух последних матчах сыграли не так, как хотели. В целом, рады, что сумели пройти в плей-офф Лиги Европы УЕФА, что все-таки идем на первом месте в чемпионате России. Готовы выложиться на сто процентов во второй половине.

Для меня позиция крайнего защитника в новинку, но мне даже понравилось. Иногда такая тактика срабатывала, иногда — не совсем так, как мы хотели. Главный тренер выбирает стартовый состав, систему игры, и мы должны это принимать. Как он скажет, так и будет.

Не могу сказать, что мы показываем лучший футбол в чемпионате России, который нравится зрителям. Но мы набираем очки, а все считают именно их. Мы обыгрывали очень непростых соперников на выездах, побеждали почти во всех домашних матчах. Нужно стремиться улучшать свою игру с точки зрения зрелищности. Все видят, что нам есть к чему стремиться. С другой стороны, три очка — это три очка. После матча никто не спросит, как ты играл. Важен итоговый результат. Мы на первом месте — это главное», - цитирует Мака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне Мак провел за «Зенит» 24 матча, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.