Сергей Семак: Футболисты «Зенита» выбрали этот вид спорта, чтобы побеждать

Футбол 21 января 2019 16:45 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предсезонного турнира, в котором помимо его команды участвуют «Спартак», «Ростов» и «Локомотив».

«Нам предстоит сыграть в интересном турнире против сильных соперников. Что касается условий, то они идеальные.

Подсматриваем ли мы за соперниками? Первый сбор, решаем другие вопросы. Конкретно к матчам пока подготовку не ведем. Каждый на этом этапе решает свои задачи. Секретов друг от друга на текущий момент нет.

Все футболисты в любом матче, на любой тренировке и в двусторонних играх хотят победить. Они выбрали этот вид спорта, чтобы побеждать. Вопрос в том, какой ценой нужно это делать. Никто не готов форсировать подготовку для победы в данный момент. Для нас это так», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Первый матч на предсезонном турнире «Зенит» проведет 22 января против «Локомотива».