Виктор Леоненко: Ракицкий в «Зените» может «поплыть»

Футбол 21 января 2019 16:57 Источник: Xsport Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что защитнику «Шахтера» Ярославу Ракицкому не стоит переходить в «Зенит».

«Лучше, конечно, продолжить играть в «Шахтере», не ехать в «Зенит». Потому что «Шахтер» практически не отбирает мяч, а контролирует его. А в «Зените» Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень. Сдюжит ли? Вообще из «Шахтера» не каждому дано куда-то уходить. Я не беру сейчас Виллиана, Фернандиньо. Это все-таки игроки группы атаки. А вот защитникам я бы не рекомендовал куда-то срываться.

Ракицкий в чемпионате России может «поплыть». Причем очень уверенно. После «Шахтера», как я уже заметил, всегда очень сложно перестраиваться. То же самое можно сказать и про «Барселону». Там всегда есть слабые защитники. Почему? Потому что каталонцы постоянно атакуют. Думаю, в «Зените» Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки», - приводит слова Леоненко Xsport.

Воспитанник «Шахтера» выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и одна голевая передача в 16 матчах.

Добавим, что несмотря на интерес со стороны «Зенита», в воскресенье Ракицкий вылетел вместе с «Шахтером» на сбор в Белек.